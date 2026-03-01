巨人が１日、春季キャンプを打ち上げた。２月１日から１２日までは宮崎で行い、１３日の移動日を挟んで１４日からは沖縄・那覇のセルラースタジアムで実施。１か月を通じて天候にも恵まれる日が多かった。この日は投手がキャッチボールなど、野手はシートノックやフリー打撃などで汗を流し、手締めのあいさつは今年から主将を務める岸田が行った。「まずはじめに、宮崎沖縄キャンプに携わっていただいた関係者の皆さま、球団