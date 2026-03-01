3月5日に開幕が迫るWBC。連覇を目指す侍ジャパンの核は言うまでもなく前回大会MVPにして、メジャーで3年連続リーグMVPに輝いたドジャース・大谷翔平だ。ただ、今大会は思わぬ"難敵"と対峙しなくてはならないようだ――。【写真】前回大会は大谷翔平も苦戦…最速127キロのチェコ代表投手・サトリア二刀流の完全復活に向けた途上だからこその悩み大会開幕直前の侍ジャパンへの合流となった大谷。2月は米アリゾナ州グレンデール