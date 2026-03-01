◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が日本人トップの２時間５分５９秒（速報値）で１２位だった。鈴木健吾は２時間６分９秒（同）で１３位。定刻の午前９時１０分にスタート。大迫は前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）、工藤慎作（早大）ら日本人集団に着実について冷静にレースを進めた。一般参加の橋本龍一（プ