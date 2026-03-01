【「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ」新商品シルエット】 3月1日 公開 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ」シリーズの新商品シルエットを3月1日に公式Xにて公開した。 公開された画像はマッシブな上半身と破壊力抜群のシルエットとなっており、「仮面ライダーゼッツ カタストロム」ではないかと思われる。 今後の情