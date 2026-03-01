2024年12月6日、54歳の若さで急逝した歌手で女優の中山美穂さん。しかし、"ミポリン"の笑顔は今も大勢のファンの心に生き続けており、3月4日には、デビュー40周年を記念し、貴重な歌唱映像をまとめたBlu-ray『中山美穂 40th Anniversary Thank You for the Memories』がキングレコードから発売される予定だ。【写真】亡くなる1年ほど前に撮ったという、中山美穂さんと山中則男氏との2ショット。他、中学生の頃の中山美穂さんや、