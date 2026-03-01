この先3月2日(月)〜8日(日)の期間は、天気は短い周期で変わるでしょう。2日(月)は西から天気が下り坂で、3日(火)は関東や北陸でも雨が降りそうです。気温は日中もあまり上がらず、東京都心など冬の寒さになるでしょう。6日(金)〜7日(土)も雨が降りそうです。3月9日(月)〜14日(土)の期間は、東北の太平洋側や関東から九州では晴れる日が多くなるでしょう。天気は短い周期で変化寒暖差に注意3月2日(月)〜8日(日)の期間は、天気は短