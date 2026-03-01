巨人・田中将大投手（３７）が１日、那覇キャンプ最終日に投手陣で唯一ブルペン入り。座った捕手に直球、スプリットを交えて力強く５３球を投げ込んだ。チームはこの日で春季キャンプを打ち上げ。午前９時５０分ごろから傾斜に入り、１球ごとに集中力を研ぎ澄ませて腕を振った。日米２００勝のその先、そしてリーグ優勝・日本一に貢献することを誓う移籍２年目。「順調に約１か月のキャンプ期間を終えることができたと思います