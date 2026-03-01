"ミポリン"の笑顔は、私たちの心に生き続けている──。2024年12月6日に亡くなった歌手で女優の中山美穂さん（享年54）。自宅の浴室で急逝していなければ、デビュー40周年イヤーを駆け抜け、今年3月1日には56歳の誕生日を迎えていたはずだった。【写真】夫婦だった頃の中山美穂さんと辻仁成氏の2ショット。他、10代で大人びた表情をみせる美穂さんや、最初の写真集など秘蔵カットも中山さんが生前ずっと気にかけていたのが、2004