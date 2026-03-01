「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第8話が、28日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）「好きな人に本音で話せない時はどうすればいいの？」一葉(上白石萌歌)は、思いを寄せる変人動物学者・椎堂(生田斗真)の煮え切らない態度にがっかりする