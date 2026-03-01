あなたは読めますか？突然ですが、「帰依」という漢字読めますか？歴史の教科書や、仏教に関連するニュースなどで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「きえ」でした！帰依とは、神仏や高僧などを信じて、その力にすがること、または教えを信じて門下に入ることを意味します。例文としては、特定の宗教に深く心を寄せる様子を表す「彼は若くして仏門に帰依した」や、特定の思想を