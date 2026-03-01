あなたは読めますか？突然ですが、「獰猛」という漢字読めますか？動物図鑑やニュースなどで見かける言葉ですが、意外と正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「どうもう」でした！この漢字は、性質が非常に荒々しく、たけだけしい様子を意味します。主に肉食動物などの気性の激しさを説明する際に使われる表現です。例文としては、サバンナに生息する獰猛なライオンに注意する、あるいは、見た目からは