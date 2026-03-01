お笑いタレントの狩野英孝が１日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。悲惨すぎた豪華客船の旅を告白した。お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお、富澤たけしと宮城県出身の３人によるお散歩バラエティー。この日のオープニングは、横浜・港の見える丘公園。港に停泊する豪華客船を眺めながら、伊達が「１回乗ってみたいよね」と話すと、狩野が「僕は１回ありますよ」と反応。「小学６年生のときにミヤギテレビの