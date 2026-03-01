米国とイスラエルのイラン攻撃を受けて、スポーツ界にもさまざまな影響が出ている。ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプでメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が3月1日、経由地のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで足止めされていることを明かした。自身のSNSに「飛行機飛びません」などとつづった。バスケットボール界でも、1日にFIBA（国際バスケットボール連盟）が2日に開催予定だった2