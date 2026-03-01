将来どれくらい年金が受け取れるかどうかは、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認することができます。しかし、その見込額に表示されている額がそのまま受け取れるかというと、そうとは限りません。特に、60歳以降も引き続き働き続けている場合、実際の支給額が大幅に少なくなるケースも……。64歳会社員の事例をもとに、「ねんきん定期便」と「在職老齢年金」の注意点をみていきましょう。「特老厚」の恩恵だ…ねんきん定期