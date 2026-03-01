高性能SUV登場2025年12月17日、7年ぶりの全面刷新を経て6代目へと生まれ変わったトヨタ新型「RAV4」が発表され、電動化を軸に進化した新シリーズとして注目を集めました。なかでもGR SPORTグレードは、高性能なPHEVシステムを採用したほか、GRらしい専用チューニングを施したスポーティモデルとして位置づけられています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「RAV4」です！ 画像で見る（88枚）2026年2月19日にも発売さ