2月頃より話題に上がりはじめる“花粉症”。体質によっては年中なにかしらの花粉やアレルギーに苦しめられている人もいますが、まったく平気な人もいる。違いは大きいですよね。『あなたは花粉症ですか？違いますか？』ざっくりとした質問ではあるけれど、花粉のお知らせを耳にするたび「みんなはどうなの？」と聞きたくなるような気もします。ならば聞いてしまいましょう！さて、ママたちの回答はいかに？花粉症ですか？違い