＜HSBC女子世界選手権最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。首位と4打差につける古江彩佳が、日本時間午前10時39分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出した。〈連続写真〉ゆったり感がカギ古江彩佳の最新スイングティショットはフェアウェイセンターへ。2打目をグリーンに置くと、下りのリングパットを寄せてパー発進となった。竹田麗央はバーディ