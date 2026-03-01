ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・メキシコ戦のワンシーンを投稿。サヨナラ打を放った自身が、歓喜の輪の中で右腕を突き上げる写真に「おはようございます」とあいさつを添えた。今季からメジャーに活躍の場を移した村上はオープン戦4試合に出場し、13打数5安打の打率.385を記録。26日（日本時間27日）のドジャ