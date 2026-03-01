スペースワンの小型ロケット「カイロス」のCG（同社提供）宇宙事業会社スペースワン（東京）は1日、小型ロケット「カイロス」3号機について、天候分析の結果、同日の打ち上げを中止すると発表した。次の日程は未定としている。民間単独としては国内初となる、人工衛星の軌道投入に向け3度目の挑戦。成功すれば、世界の宇宙ビジネス市場で後れを取る日本にとって飛躍の契機になると注目されている。カイロス3号機は、全長約18