TBSラジオ『井上貴博 土曜日の「あ」』（毎週土曜後1：00）が2月28日に放送され、同番組が3月いっぱいで終了することが発表された。【写真あり】Nスタカラーに大胆チェンジ！笑顔を浮かべるホラン千秋井上貴博アナウンサーが「お知らせ」として「来月いっぱいでですね、この番組『井上貴博 土曜日の「あ」』は番組を終了することにしました。2022年から私始めて、犬山紙子さんは2024年から加わってもらってということになり