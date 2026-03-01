日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談し、監督自身が現役時代に出場したWBCを振り返りました。阿部監督は2009年と2013年の2大会に出場。13年大会では主将として日の丸を背負いました。高橋さんから当時の思い出を聞かれると「メジャーリーガーはゼロで行った年なんですけど、チーム一丸になれた」と語った