タレント、モデルの高見恭子が1日までに自身のブログを更新。近況を明かした。高見は28日の投稿で、韓国映画「大丈夫大丈夫大丈夫」（4月10日公開）を見た感想を報告。「民族舞踊など舞踊の芸術団完璧主義で冷たい教師と、環境に負けず自由で元気な練習生との、出会いの化学反応。動きだす未來」と内容を紹介し「「負けない笑顔を、充電してくれる素晴らしい映画」と感想をつづった。続く投稿ではスペイン映画「幸せの忘れも