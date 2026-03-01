【モデルプレス＝2026/03/01】元櫻坂46の松平璃子が2月28日、自身のInstagramを更新。前髪を切ったことを報告し、話題となっている。【写真】27歳元櫻坂46メンバー「若返ってる」前髪ぱっつんで印象ガラリ◆松平璃子、ぱっつんヘアにチェンジ松平は「韓国のメイクアーティストさんのYouTube沢山見て研究してメイクがレベルアップしてる気がする 可愛いをいつだって追求して行きたいのはアイドル時代からブログずっと発信してたこと