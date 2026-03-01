俳優のアンソニー・ホプキンスさん（88）が2026年2月15日に公式インスタグラムを更新。映画「羊たちの沈黙」でおなじみの名優が元気そうな近影を披露した。「羊たちの沈黙」の公開から35周年の節目アンソニー・ホプキンスさんは、イギリス出身の俳優。1991年公開の「羊たちの沈黙」で演じた精神科医で猟奇殺人犯のレクター博士役で、アカデミー賞・主演男優賞を受賞している。2月14日は「羊たちの沈黙」の公開日。公開から35年を迎