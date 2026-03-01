巨人のリチャード内野手が那覇キャンプ最終日の１日、攻守に順調な調整ぶりを披露した。シートノック後に行われたフリー打撃では右中間、右越え、右翼ポール際と逆方向にサク越え３連発。宮崎キャンプ中から取り組む反対方向への軽振で規格外のパワーを見せつけた。その後は門脇らとともにノックで三塁に入り、軽快な動きを見せた。今キャンプは主に一塁で練習を行ってきたが、三塁でも坂本、ダルベック、荒巻、石塚らと定位