女優・新木優子の近影が、ファンをくぎ付けにしている。新木は１日までに、自身のインスタグラムを更新。首元にリボンがデザインされたネイビーのチェック柄トップスを着用したショットを公開した。鏡越しに柔らかな笑顔を浮かべたショットや、メイク中の様子を披露したこの投稿には「可愛いしかない」「美しすぎます」「顔小さすぎない！？」「クールビューティー」「笑顔が最高」などの声が寄せられている。