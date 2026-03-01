◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタートし、先頭集団は３５キロを通過した。出場選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属するアレクサンダー・ムティソ（２９）＝ケニア＝ら世界トップレベルの海外勢９人が１時間４２分５６秒で通過した。昨年１２月のバレンシアマラソンで３度