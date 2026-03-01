ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第38回は昨年6月に亡くなった藤村志保（1939〜2025）だ。大映のスターとして映画での活躍はもちろん、テレビドラマやバラエティにも進出した。そんな彼女を“アイドル”として慕ったロックスターの意外な一面も――。＊＊＊【秘蔵写真】これぞ“和風美人”若かりし頃の「藤村志保さん」昨年、亡くなった藤村志保は、昭和36（1961）年に大映京都撮影所の演技研究所に入所し、翌年、市川