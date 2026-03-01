無期限の活動休止元TOKIOの国分太一は、日本テレビの番組に出演している中で、コンプライアンス上の問題行為が複数あったと報じられ、すべてのレギュラー番組を降板して、無期限の活動休止に入ることになった。その後、彼は本件に関する日本テレビの対応に疑問を呈し、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てていた。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【独占写真】痩せて白髪ロン毛に…「中居正広氏」の激変した姿なぜなら