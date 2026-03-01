波田陽区インタビュー前編ギター侍として一世を風靡した芸人の波田陽区さんは10年前、東京での仕事が激減したことをきっかけに、再スタートを切るべく福岡県へと移住した。まず前編ではギター侍としてのブレイクから、最高月収、スポンサー降板事件。そして、自分の人気が落ちたと感じた出来事まで聞いた。【画像】出身は山口県下関市出身。福岡に来て「今年の4月で11年目に入ります」。活き活きとした表情でインタビューに応じ