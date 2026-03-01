嵐の大野智さんが、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」を2026年5月31日（日）をもって退所することが2月28日に発表されました。 【写真を見る】【 嵐・大野智 】5月31日に事務所退所を発表「まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います」 【コメント全文】同社の公式サイトで発表された内容によると、大野さんは2026年5月31日をもって事務所を退所するとのことです。STARTO ENTERTAINMENTは「新たな道