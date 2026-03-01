木原官房長官は1日未明の記者会見で、高市総理が2月28日にアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を把握した後に、地方に出張したことについて「問題があったとは考えていない」と語りました。高市総理は、2月28日、知事選挙の応援のため石川県を訪れた際、「イスラエルがイランを攻撃した第一報が入り、その後、飛行機に乗る直前、どうも米軍も参戦したらしいと。それで飛行機に乗るかどうか、だいぶ迷ったがこの後すぐ東京に