「社会保障国民会議」の初会合＝2月26日、首相官邸中道改革連合の階猛幹事長は1日のNHK番組で、2年限定の飲食料品の消費税率ゼロや給付付き税額控除を協議する「社会保障国民会議」に参加する可能性に言及した。「給付付き税額控除は元から協力するつもりだった。党内で検討し、なるべく早く結論を出したい」と述べた。自民党の鈴木俊一幹事長は「共通の認識を持つ政党には、広く参加してほしい」と重ねて呼びかけた。国民会議