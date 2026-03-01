国連の安全保障理事会はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃について協議するため、緊急会合を開き、出席した両者の代表は激しい非難の応酬を繰り広げました。国連本部で28日に開かれた安保理の緊急会合では冒頭、グテーレス事務総長が「世界で最も不安定な地域において、軍事行動は誰も制御できない連鎖反応を引き起こすリスクをもっている」と警告。その上で、敵対行為を直ちにやめ、すべての当事者がイラン核合意など