コンビニ各社では、大きなかき揚げが印象的な「かき揚げそば」が販売されています。ガッツリ食べたい時にもおすすめです。今回は、コンビニ大手3社（セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン）の「かき揚げそば」をピックアップ。重量や味わいの違い、また、2023年時に購入した「かき揚げそば」との比較もまじえながら、まとめていきます。最も重量があるのはローソンのかき揚げそば容器も含めて最も重量があるのは、ローソン