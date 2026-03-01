50代で直腸がんを経験した遠藤さん。直腸がんは日本人に多いがんの一つで、年齢が上がるにつれて患者数が増える傾向があります。遠藤さんは手術を受け、数カ月間の人工肛門の生活を経て、現在は通常の日常生活を送れるほどに回復しつつあるそうです。がんと診断されるまでの経緯やそのとき感じたこと、人工肛門との向き合い方、そして現在の想いなどについて、率直な体験を語ってもらいました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基