あまり見ない、珍しいリリースが話題になっている。J２のいわきFCが２月27日、「中野陽斗選手および荒木仁翔選手が学校行事出席のため、チームを一時離脱することとなりましたので、お知らせいたします。なお、両選手は３月３日のトレーニングより再合流する予定です」と発表した。DF中野とMF荒木は共に、神村学園高からいわきに加入。高校では直近のインターハイと選手権を制し、史上６校目の夏冬連覇を経験した。今回の離