フランクフルトに所属する日本代表の10番・堂安律が、古巣フライブルクとの対戦を前に、クラブ公式サイトのインタビューでさまざまなテーマについて語った。現地３月１日に行われるブンデスリーガ第24節で、８位フランクフルトは２ポイント差を追う７位フライブルクと対戦。堂安は「選手やコーチにかかわらず、かつての同僚と会えるのは、いつだって良いことだ」と述べつつ、勝利への意気込みを口にしている。「順位表で本当に