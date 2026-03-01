ASUS JAPANは2月25日に、「2026年最新ノートPC メディア様向け新製品発表会」を都内で開催。同社のZenBookシリーズの最新モデルなどを披露した（BCN・寺澤克）。発表されたのは、「ASUS Zenbook SORA」シリーズの「ASUS Zenbook SORA 16（UX3607）」「ASUS Zenbook SORA 14（UX3407）」の2製品、そしてデュアルディスプレーノートPCの「ASUS Zenbook DUO （UX8407）」、14型ノートPC「ASUS Zenbook S14（UX5406）」の4製品。●