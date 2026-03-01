2026年J１百年構想リーグで優勝し、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場権獲得を狙っている浦和レッズ。苦手なアウェーでの３連戦からスタートし、２勝１PK負けの勝点７で乗り切り、２月28日の４節、本拠地の埼玉スタジアム2002に戻ってきた。相手は2025年J１王者の鹿島アントラーズ。注目カードには５万2841人もの大観衆が集まった。「鹿島は昨年優勝したチームですし、凄まじい雰囲気になると思うので、今か