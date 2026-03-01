中国メディアの極目新聞によると、広東省スワトウ市の中山公園内にある動物園で2月26日、檻越しにライオンに餌をあげていた少女がライオンに襲われるということがあった。少女が保護者と一緒に檻越しに餌をあげていたところ、1頭のライオンが檻の隙間から前足を伸ばして爪で少女のズボンの裾を引っ張って少女を倒した。近くにいた飼育員がすぐに少女を救出。少女は検査のため病院に搬送された。少女に引っかき傷はなく、保護者は動