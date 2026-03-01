近畿２府４県と鳥取、徳島両県を管轄する関西広域連合は２８日、現在８機体制で運航しているドクターヘリについて、２０２６年度から６機に減少する見通しだと発表した。広域連合外を含む周辺県からの応援などでカバーするという。広域連合側は現在、８機の運航を学校法人「ヒラタ学園」（堺市）に委託している。だが、学園で整備士の退職や休職が相次ぎ、昨年７月以降、８機が交代で運休している。発表によると、４機は２６