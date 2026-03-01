茨城県筑西市で２月２０日以降、建物や枯れ草などが焼ける火災が計１１件相次いだ。現場付近は火の気がない状況だったことなどから、県警筑西署は連続放火の可能性があるとみて捜査している。発表などによると、２月２２日午後９時１０分頃、筑西市甲にある木造２階建ての「緑風児童館」で火災が発生した。建物は全焼したものの、けが人はいなかった。同２８日未明には同市伊佐山で枯れ草が焼ける火災が起きるなど、２０日から