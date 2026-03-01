俳優の柄本佑（39）が2月27日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に生出演。中高生時代に見ていた映画本数に共演者が驚いた。【写真】安藤サクラ＆柄本佑のアカデミー賞授賞式2ショット（※6枚目）柄本はこの日に主演映画『木挽町のあだ討ち』の公開初日を迎えたことを受けて番組出演。映画で共演した渡辺謙がVTR出演するなどして、柄本の素顔を明かした。父は柄本明、母は角替和枝という俳優一家の