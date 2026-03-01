Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。DIYやプラモデル、3Dプリントの後処理。仕上がりに影響するので丁寧にやりたいものの、力を入れすぎてパーツの破損を割ったり、ガタガタになることもよくありますよね。そんな“切るストレス”をまるっと解消してくれそうなのが、高出力×コードレスな超音波カッター「NeoBlade」かも。40Wも