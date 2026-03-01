Image: LOGOS 無限の拡張っぷりで惑星植民地みたい。アウトドアの必需品といえばテント。たとえ寝泊まりせずとも、荷物を置いたり休憩したりと、外遊びの基地として大活躍。フツーはひとつ建てたらおしまいで、もし何軒か建てたとしても毎回外に出てから入り直すことになります。もしも別のテントと繋げることができたら…？ 中で行き来ができれば、悪天候でも濡れないし汚れない。アウトド