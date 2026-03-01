ロサンゼルス・ドジャースのブレーク・スネル投手（33）が今季開幕を負傷者リストで迎えることになりそうだ。現地時間2月28日、MLB公式サイトが報じている。デーブ・ロバーツ監督は現地メディアの取材を通し、「彼はマウンドに上がっていない。試合にも出ていない。シーズン開幕に間に合う可能性はゼロだろう」と話した。サイ・ヤング賞2度の実績を誇るスネルは昨季から5年総額1億8200万ドルの大型契約で加入し、レギュラー