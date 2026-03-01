西武の仲田慶介が侍サポメンで大活躍大舞台で躍動した。西武の仲田慶介内野手が2月28日、野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーとして「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の中日戦（バンテリンドーム）に出場。中堅での5回の守備で超美技を披露し、球場を魅了した。5回の守備から登場した仲田は中堅へ。1死一塁から福永が放った左中間への打球を猛スピードで追い、ダイビングキャッチを披露した。26歳の全力プ