「知れば知るほど好きになる」くりっとしたまん丸な目、にこりと笑っているかのような口、ずんぐりとした体形で、かわいいといえばかわいい気がする。一方でねっとりとした肌感で毒もある。気持ちが悪い、といえば頷けそうな気もする。相反する不思議な生き物──カエル。カエル好きが高じて、日本に分布するカエルのほとんどの種類を野外で観察した迫野貴大氏。東京大学農学部でシカやサルなど哺乳類の繁殖の研究をしながら、サー