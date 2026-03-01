筆者の話です。卒業式の日、私はほとんど覚えていない出来事がありました。あとから親に聞かされて、初めて意味を知ります。 すれ違う時に挨拶 中学3年生の時、担任のA先生の奥様が、私立高校で家庭科を教えていました。その年、私の学年からも複数人がその高校を受験し、無事に合格しています。私といとこも、その中の一人でした。 入学後、校舎の廊下ですれ違うたびに、私たちは声をかけていました。「A先生、元気ですか？